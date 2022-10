Roma-Napoli, l’ultima vittoria all’Olimpico la firmarono Zaniolo e Veretout

La domenica dell’undicesima giornata di Serie A si chiuderà con la ciliegina sulla torta rappresentata dal big match fra Roma e Napoli, allo stadio Olimpico. Una sfida storicamente ricca di spettacolo, e con Spalletti che affronterà il suo recente passato. La formazione partenopea, attualmente prima in classifica, arriva in terra giallorossa spinta dall’entusiasmo delle sei partite consecutive vinte in campionato. D’altro canto la formazione di Mourinho soffre storicamente questo incontro, basti pensare che negli ultimi sei incontri giocati nella Capitale contro il Napoli, si registra una sola vittoria casalinga (2-1 il 2 novembre 2019 con reti di Zaniolo, che in campionato non segna dal 23 gennaio scorso, e Veretout). Solo numeri, ma che testimoniano come questo scontro sia ricco di qualità.

Foto: Twitter Roma