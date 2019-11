Roma-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani torna la Serie A e alle 15 andrà in scena l’importante sfida tra Roma e Napoli. Fonseca, in piena emergenza e senza lo squalificato Fazio (tra le polemiche), dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, Spinazzola, Smalling, Çetin e Kolarov nella linea difesa; Mancini, ancora adattato nel ruolo di mediano, con Veretout in mezzo al campo con Zaniolo, Pastore e Kluivert alle spalle dell’unica punta Dzeko. Ancelotti, fermato dal Giudice Sportivo e reduce dal bollente pareggio con l’Atalanta, sarebbe propenso a rispondere col 4-4-2 con Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj nel pacchetto arretrato; Zielinski e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Insigne sugli esterni; in avanti spazio al confermatissimo Milik al fianco di Mertens. Appuntamento all’Olimpico, a seguire le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Çetin, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

Foto: Daily Star