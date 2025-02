Roma-Napoli, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Napoli. C’è Rensch dall’inizio, in panchina invece Dovbyk, sostituito da Shomurodov. Out Pellegrini e Dybala. Solito 11 per Conte, che si affida al tridente Politano-Lukaku-Neres. Spinazzola farà il terzino, dato l’infortunio di Olivera.

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Foto: Instagram Shomurodov