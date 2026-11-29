Roma-Monza, le formazioni ufficiali
29/11/2026 | 16:59:43
L’ex Ivan Juric torna all’Olimpico e lo fa alla guida del Monza. Per i brianzoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina di lunedì scorso, l’ostacolo si chiama Roma. Calcio d’inizio alle 18:00.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Ivan Juric
Foto: X Roma