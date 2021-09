Mourinho, in vista della trasferta di Verona, rischia di non avere a disposizione due titolari. L’esterno sinistro Matias Viña si fermato per una botta al ginocchio. Stop anche per Henrikh Mkhitaryan per un affaticamento muscolare. Entrambi sono da valutare per la gara contro l’Hellas del nuovo allenatore Tudor.

Foto: Sito ufficiale Roma