Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali
27/11/2025 | 17:46:14
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy
All. Gian Piero Gasperini
MIDTJYLLAND (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Franculino, Gogorza
A disp.: Lossl, Ugboh, Lee, Guesung Cho, Osorio, Andreasen, Paulinho, Djabi, Simsir, Brumado, Silva, Etim
All. Mike Tullberg
Foto: Instagram Roma