Problemi muscolari per il terzino della Roma Matias Vina. Il giocatore, protagonista con l’Uruguay la scorsa notte nel pareggio contro il Perù valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, è stato costretto ad uscire per infortunio al 71′ a causa di un problema muscolare, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Vina è uscito zoppicante dal campo, al suo posto è entrato Piquerez.

Foto: Twitter Roma