Roma made in Italy: tutto su Zappacosta e Rugani

La Roma stringe su due profili made in Italy per la difesa. Davide Zappacosta aveva già scavalcato Hysaj, non fosse altro perché può arrivare in prestito, Petrachi lo conosce a memoria per averlo avuto a Torino e il terzino può finalmente rientrare in Italia (nelle ultime sessioni di mercato ci aveva provato con forza la Lazio). Daniele Rugani è, invece, il maggiore indiziato a essere il centrale accanto a Mancini, sviluppi attesi già in questa settimana.

Foto: Twitter Chelsea