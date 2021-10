Roma, l’iniziativa per la “Festa dei Nonni”: sconti sui biglietti agli over 60 (e non solo)

Bella iniziativa portata avanti dalla Roma per celebrare la “Festa dei Nonni”. Il club capitolino ha deciso di applicare un sconto a tutti gli over 60 che vorranno acquistare il biglietto per la gara di domenica contro l’Empoli. E non solo, perché tramite un concorso si potranno vincere due biglietti in Tribuna Monte Mario per Roma-Milan. Ecco il comunicato:

“I nonni possono già acquistare un biglietto di Roma-Empoli, in calendario domenica 3 ottobre alle ore 18:00, a un prezzo ridotto nei settori contrassegnati dall’icona ‘Riduzioni’. La Riduzione Over 60 è riservata a tutti i nati fino al 31 dicembre 1961. Per celebrare la Festa dei Nonni, i tifosi potranno usufruire di un promocode con lo sconto dei 20%: sarà inviato a tutti gli iscritti alla Newsletter AS Roma e sarà valido da venerdì 1 a domenica 3 compresa. Potrà essere utilizzato online, oppure negli AS Roma Store. Da sabato 2 ottobre potrai caricare una foto a tema ‘Festa dei Nonni’!

Una giuria selezionerà la foto vincitrice tra le top 20 più votate dai tifosi. Puoi vincere una maglia autografata da tutta la squadra, più 2 biglietti in Tribuna Monte Mario per Roma-Milan!”.

Domani è la #FestadeiNonni! ♥️ Con l’occasione torna il concorso fotografico ‘Romanisti da una vita’! 💛❤️ In più: 🎫 Riduzioni per gli Over 60 sui biglietti di #RomaEmpoli 🛍️📨 -20% per tutti gli iscritti alla nostra newsletter da usare online o negli #ASRoma Store! — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2021

Foto. Twitter Roma