Roma-Lille, le curiosità: primo incontro ufficiale per le due squadre

02/10/2025 | 16:42:40

Questa sera alle 18:45 si giocherà la partita di Europa League tra Roma e Lille.

I giallorossi arrivano al match dopo aver vinto quattro delle cinque partite giocate in campionato e con un successo all’esordio europeo.

Il Lille, invece, si presenta alla sfida reduce da due sconfitte consecutive in campionato e con un rendimento in trasferta preoccupante per i francesi.

Ecco alcune curiosità:

-Quello di oggi sarà il primo incontro ufficiale tra Roma e Lille.

-I giallorossi hanno perso solo due delle 12 sfide contro squadre francesi, mentre il Lille ha perso solo tre delle 12 partite disputate contro squadre italiane.

-La Roma, dal marzo 2017, ha perso solo due delle 32 partite europee giocate in casa.

-Il Lille ha ottenuto solo tre vittorie nelle 10 partite ufficiali in trasferta dall’inizio di marzo, perdendone cinque e pareggiandone due nello stesso periodo.

-Il Lille potrebbe ottenere due vittorie consecutive in Europa League per la prima volta dalla stagione 2009/10.

Foto: X Roma