Roma, lieve stiramento al polpaccio per El Shaarawy

L’infortunio di Stephan El Shaarawy non è serio come si credeva. L’esterno, uscito acciaccato nel match contro il Monza, ha riportato una lieve stiramento al polpaccio sinistro. Le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni, ma la speranza da Trigoria è di averlo a disposizione per la partita contro l’Inter.

Foto: Instagram Roma