Roma, l’esultanza di Veretout sul gol-vittoria di Dzeko è tutta da ridere

La Roma è riuscita in extremis a espugnare il campo del Bologna grazie alla rete del solito Edin Dzeko. A far partire l’azione decisiva è però stato un ottimo spunto del neo-acquisto Jordan Veretout, che ha ricevuto palla per poi tagliare la difesa felsinea in progressione palla al piede e allargare infine per Pellegrini, autore dell’assist vincente. Su twitter sono quindi apparsi diversi commenti dei tifosi giallorossi e tra questi è spuntato anche il video dell’esultanza del francese al gol del suo compagno di squadra. Un’esultanza tanto divertente da esser stato ritwittata dallo stesso protagonista, che ha commentato con alcune emoji la sua capriola all’indietro.

Foto: twitter personale Veretout