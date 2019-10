Roma, lesione tendinea per Mkhitaryan. La nota e i tempi di recupero

“Nella mattinata di martedì, Henrikh Mkhitaryan ha svolto dei controlli a Villa Stuart in seguito al dolore avvertito nella gara di domenica contro il Lecce. Gli esami hanno evidenziato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati sulle tre settimane”, con questa nota la Roma ha fatto chiarezza in merito alle condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi contro il Lecce. Per l’armeno sono previste 3 settimane di stop.

Foto: Roma Twitter