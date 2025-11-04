Roma, lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro per Dybala

04/11/2025 | 11:05:29

Sono arrivati i risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Paulo Dybala a seguito dell’infortunio accusato contro il Milan. Per l’argentino è stata evidenziata una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore, fa sapere la Roma, ha già iniziato la terapia. Non c’è ancora certezza sui tempi di recupero ma, visto il tipo di problema, difficilmente il ritorno in campo potrà avvenire prima di 3 o 4 settimane.

Foto: sito Roma