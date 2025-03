Brutte notizie in casa Roma. Dopo aver saltato saltato per infortunio la sfida contro l’Empoli, Celik rimane in forte dubbio anche per il ritorno in casa dell’Athletic Bilbao. Il club giallorosso informa che il turco ha riportato una lesione del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno.

Foto: sito Roma