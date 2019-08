Roma, lesione al retto femorale per Perotti: ai box per due mesi

Diego Perotti è stato costretto a saltare l’esordio in campionato della sua Roma per un infortunio riportato durante la rifinitura della vigilia. L’argentino si è sottoposto a esami strumentali per chiarire l’entità dello stop e i risultati non sono stati particolarmente confortanti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, problema che terrà fuori El Monito dai 45 ai 60 giorni. Questo il comunicato del club giallorosso sul proprio sito ufficiale: “Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a un infortunio riportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie“.

Foto: Zimbio