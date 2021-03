Roma, lesione al menisco esterno destro per Kumbulla. Stagione finita

Brutta tegola per la Roma: stagione finita per il difensore Marash Kumbulla. Il difensore ha avuto gli esiti dell’esame al ginocchio infortunatosi in Nazionale contro Andorra e per il nazionale albanese si tratta di lesione al menisco esterno destro. Tre mesi di stop e stagione finita.

L’albanese ieri ostentava fiducia, che non si trattasse di nulla di grave, ma purtroppo il difensore si sbagliava e sarà costretto ai box per un pò di tempo.