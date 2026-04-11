Roma, lesione al flessore per Pellegrini. Rischia un mese di stop

11/04/2026 | 14:11:22

Pessime notizie per la Roma che perde Lorenzo Pellegrini in un momento cruciale della stagione. Il centrocampista giallorosso, uscito nel corso della gara di ieri sera contro il Pisa, ha avuto un problema muscolare e gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato i timori dello staff medico: Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione al flessore.

Per il giocatore stop di 4 settimane, un mese. Grave tegola per Gasperini.

Foto: sito Roma