Roma-Leicester, venduti già 20.000 biglietti per la gara dell’Olimpico

Cresce la febbre Europea per la Roma. I giallorossi, dopo aver eliminato il Bodo/Glimt, sfideranno in semifinale di Conference League il Leicester City.

Si prospetta una gara di altissimo livello, con i tifosi che sono pronti a sostenere la compagine giallorossa. In poco più di 24 ore dall’apertura della prevendita, sono già 20.000 i tagliandi venduti per la gara dell’Olimpico, in programma il 5 maggio.

I tifosi giallorossi sono pronti a trascinare la squadra verso la finale di Conference League.