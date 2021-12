Roma, l’effetto Mou ancora non si sente: un anno fa Fonseca aveva otto punti in più

L’Inter espugna l’Olimpico e lo fa senza particolari problemi andando all’intervallo già sul 3-0. Per la Roma è un ennesimo banco di prova fallito in un big match e Mourinho non può esserne felice. Il rullino di marcia della stagione attuale vede sette sconfitte in sedici giornate per i giallorossi, non succedeva dal 2008-2009. Inoltre, allo stesso punto di un anno fa, sotto la guida di Fonseca, la Roma aveva otto punti in più in classifica. Un andamento poco costante e che Mourinho spera si possa invertire presto: l’effetto del suo arrivo nella capitale ancora non si è sentito.

FOTO: Twitter Roma