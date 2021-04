Roma-Lazio, l’omaggio a Daniel Guerini dei due capitani prima dell’inizio del derby Primavera

In un clima primaverile, termina 1-1 al Tre Fontane il derby Primavera tra Roma e Lazio. Squadre in campo nel nome e nel ricordo di Daniel Guerini. Un mese dopo la tragica scomparsa del giovane biancoceleste, Lazio e Roma hanno ricordato il calciatore nel derby Primavera. Prima di scendere in campo per la sfida di campionato, le due società hanno depositato sul rettangolo verde una corona di fiori.

Foto: Instagram guerini