Roma-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani andrà in scena l’attesissimo derby della Capitale tra Roma e Lazio. Fonseca dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, Spinazzola, Mancini, Smalling e Kolarov nella linea difensiva; Cristante e Veretout in mediana con Under, Pellegrini e Kluivert alle spalle dell’unica punta Dzeko. Inzaghi sarebbe intenzionato a rispondere con il classico 3-5-2: Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Acerbi e Radu nel terzetto arretrato; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic a centrocampo; Correa e Immobile in attacco. Appuntamento alle 18:00 all’Olimpico. A seguire le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Foto: stadiumguide.com