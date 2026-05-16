Roma-Lazio, le probabili formazioni

16/05/2026 | 23:31:12

Derby di Roma delicatissimo per la zona Champions per la Roma. Lazio ormai senza obiettivi ma desiderosa di finire in bellezza la stagione.

In casa Roma, Gasperini va verso la conferma dei titolari della sfida di Parma, anche se Pisilli e Pellegrini sono in ballottaggio con Soulé per un posto sulla trequarti. Da monitorare le condizioni di Koné, che ha accusato un problema muscolare nella rifinitura ed è a rischio per il derby.

Per la Lazio, emergenza in porta per Sarri: problemi muscolari per Motta, al suo posto Furlanetto. Provstgaard dovrebbe sostituire lo squalificato Romagnoli, espulso nell’ultima partita di campionato contro l’Inter. Taylor verso il ritorno dal 1′. Tavares favorito su Pellegrini in difesa, davanti Dia in pole come centravanti con Pedro in panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini