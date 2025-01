Roma-Lazio, cambia l’arbitro: Pairetto al posto di Guida

Cambio dell’ultimo minuto per la squadra arbitrale in vista del derby: non sarà più Marco Guida (out per precauzione per un risentimento muscolare) a dirigere la sfida tra Roma e Lazio in programma domani sera allo Stadio Olimpico, ma Luca Pairetto. Precedentemente designato come quarto uomo, il fischietto di Torino sarà il direttore di gara e prenderà il posto dell’arbitro di Torre Annunziata. A sostituire Pairetto nel ruolo di quarto uomo, subentrerà Daniele Chiffi.

Foto: X Serie A