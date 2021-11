Roma, lavoro individuale per Pellegrini. Il report odierno

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di domenica con il Venezia. Dopo l’infiammazione che non gli ha permesso di scendere in campo con il Bodo/Glimt, il capitano giallorosso Pellegrini ha svolto quest’oggi un lavoro individuale continuando ad essere in dubbio per il prossimo turno di campionato. A parte anche Vina, Smalling e Spinazzola, il quale si avvicina sempre di più al rientro.

FOTO: Twitter Roma