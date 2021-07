Roma, l’addio di Pau Lopez: “Due stagioni intense, è stato un onore e un piacere”

Da ieri Pau Lopez è ufficialmente un calciatore del Marsiglia. Il portiere è passato dalla Roma al club francese in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Oggi, tramite i propri canali social, ha voluto salutare il popolo giallorosso:

“Cari romanisti, come sapete la prossima stagione sarò in prestito all’OM. Ho trascorso due stagioni intense in questo magnifico club, dove ho potuto difendere la porta della Roma: la verità è che è stato un onore e un piacere”.

Foto: Twitter Pau Lopez