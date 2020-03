Roma, la prossima partita all’Olimpico sarà dedicata agli operatori sanitari

Nuova iniziativa della Roma. La prossima partita in casa del club giallorosso sarà dedicata interamente agli operatori sanitari che sanno combattendo in prima linea la battaglia contro il Coronavirus. A comunicarlo la stessa società capitolina attraverso una nota ufficiale: verranno messi a disposizione fino a 5.000 biglietti gratuiti per gli operatori sanitari in occasione del primo match casalingo a porte aperte allo Stadio Olimpico e verranno ricordati tutti i medici che hanno perso la vita durante la lotta all’epidemia del COVID-19. Ma non è tutto: una parte del ricavato sarà donata alla campagna fondi lanciata dalla società.

