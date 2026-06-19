Roma, la Lega conferma la deroga per D’Amico

19/06/2026 | 13:20:47

Arrivano buone notizie per la Roma, dal consiglio di Lega Calcio Serie A, che ha concesso la deroga nei confronti di Tony D’Amico. Il nuovo dirigente giallorosso non dovrà quindi aspettare il 1 luglio per iniziare le operazioni nella Capitale, sollevando così Maurizio Lombardo, incaricato ad interim di ricoprire la posizione. D’Amico avrà immediatamente molte questione da risolvere, tra i rinnovi dei giocatori in scadenza e provare ad accontentare le richieste di mister Gasperini.

Foto: Sito Roma