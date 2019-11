Roma, la carica di Kluivert: “Possiamo arrivare sul gradino più alto”

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, in vista della gara contro il Parma ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Ecco un’anticipazione della sua intervista: “Ora ho più fiducia, sto giocando di più e la squadra sta facendo bene, vincendo. Far parte di questo gruppo mi dà una bella sensazione. Ho intenzione di continuare a fare sempre di più e sempre meglio. Fonseca? Il sistema di gioco del mister mi aiuta molto, mi piace. Mi permette di venire dentro, di giocare da numero dieci, qualche volta allargarmi e comunque venire a prendere palla nello spazio, tra le linee. Insomma è un sistema che mi piace molto e mi si addice. La continuità è fondamentale, tutti possono vivere un breve periodo di brillantezza ma per essere una grande squadra, per essere ricordati, per vincere qualcosa di importante, occorre mantenere questo livello a lungo e soprattutto non porsi mai dei limiti. In questo momento quello che vedo e sento nella squadra è questa convinzione, nella nostra testa sappiamo di poter arrivare in alto. Perché no, anche sul gradino più alto. È una sensazione che avverto netta. A volte, nelle squadre riesci a sentire se c’è questa fiducia in sé stessi oppure no, e mi sembra in questo momento la squadra stia vivendo proprio questo. Se si crede in qualcosa, tutto è possibile”, ha chiuso Kluivert.

https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1192878819780235264

Foto: Twitter ufficiale Champions League