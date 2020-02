Roma, la carica di Fazio: “Torniamo a vincere per l’obiettivo Champions”

A pochi minuti dalla sfida contro il Lecce, il difensore giallorosso Federico Fazio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv: “Dopo la vittoria in casa contro il Gent dobbiamo aver continuità anche se adesso giochiamo in campionato. Sarà molto importante vincere oggi per continuare a lottare per il nostro obiettivo Champions. Soprattutto è importante vincere, ci teniamo a vincere oggi per trovare le migliori condizioni di ognuno di questa squadra. Siamo forti. Il Lecce arriva in un momento molto positivo. Hanno vinto le ultime partite, quindi non è una partita facile. Però come ho detto siamo una squadra forte e dobbiamo ritrovare il meglio di ognuno”, ha chiuso Fazio.

Foto: Twitter ufficiale Roma