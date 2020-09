Marash Kumbulla è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, direzione Villa Stuart. L’ormai ex difensore dell’Hellas Verona è destinato a diventare un nuovo rinforzo della Roma. In questo momento il giocatore sta sostenendo le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi.

Foto: Twitter Verona