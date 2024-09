Roma, Juric è già in città: trattativa con i Friedkin per l’accordo totale

Ivan Juric si avvicina a grandi passi verso la panchina della Roma. Il tecnico croato è già nella Capitale, mentre il suo agente Riso è arrivato a Trigoria per stabilire i termini del contratto. Adesso, si discuteranno i dettagli per arrivare alla fumata bianca definitiva. Si va verso un contratto fino a giugno 2025 con opzione per un’altra stagione legata alla qualificazione in Champions.

Foto: Twitter Torino