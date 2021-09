Da Roma a Istanbul, Mou e Sarri per la fama

Se si pensa a José Mourinho, si pensa ai trionfi internazionali. Idem se si guarda a Maurizio Sarri, il quale è entrato nell’élite del calcio mondiale conquistando l’Europa League alla guida del Chelsea nel 2019. I due “mostri” della panchina tornano stasera in campo in due sfide delicate ma da vincere assolutamente.

Sarri giocherà ad Istanbul contro il Galatasaray in Europa League, Mou ospiterà a Roma i bulgari del CSKA Sofia in Conference League. Tre punti, come dicevamo, da mettere in saccoccia per entrambi. Perché la Lazio, dopo la sconfitta contro il Milan, ha bisogno di rilanciarsi (e di divertirsi): può farlo contro una squadra insidiosa ma ampiamente alla sua portata. Anche la Roma, che finora ha collezionato 5 successi su 5 con lo Special One, ha il dovere di partire bene in una competizione in cui, neanche a dirlo, l’obiettivo finale è il trionfo.

È tutto pronto per il ritorno europeo (si spera in grande stile) dei due carismatici condottieri della Capitale.

Foto: Twitter Lazio