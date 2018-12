Roma-Inter, parla Nicchi: “Il rigore negato a Zaniolo è un errore inconcepibile. Ci siamo dimenticati…”

Il presidente dell’Associazione italia arbitri, Marcello Nicchi, ha parlato all’Ansa soffermandosi sulla partita Roma-Inter e le successive polemiche: “Il rigore non dato alla Roma è un errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore. Non riesco a capire come si sia potuto farlo – commenta Nicchi a proposito del fallo di D’Ambrosio su Zaniolo – Bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio, questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti. Ci siamo dimenticati che abbiamo assistito a una bellissima partita, e che c’è stato un errore in atteso. In Inghilterra già non si parlerebbe più di un errore così, invece qui stiamo ancora a parlare del gol annullato a Turone…”, ha chiuso Nicchi.

Foto: Figc.it