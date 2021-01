Roma-Inter: 1-0 all’intervallo. Decisivo Lorenzo Pellegrini

Roma in vantaggio sull’Inter alla fine del primo tempo. Decisivo fin qui un gol di Lorenzo Pellegrini al 17’ con un tiro dal limite infilatosi nell’angolino sinistro. L’Inter aveva sfiorato il vantaggio sullo 0-0 con Lautaro e Lukaku ma ha rischiato di incassare il raddoppio al 22’, bene Handanovic su Veretout. Inter pericolosa con Vidal, annullato un gol a Lautaro giustamente per fuorigioco. Uscito per infortunio al 33’ Darmian, al suo posto Young.

Foto: Twitter personale