Roma-Inter 0-1, Bonny la sblocca dopo 6′: vantaggio nerazzurro all’intervallo
18/10/2025 | 21:33:01
I nerazzurri di Chivu partono forte all’Olimpico contro la Roma e trovano il gol del vantaggio al 6′ con Bonny, ancora in rete dopo la sfida con la Cremonese e che viene innescato benissimo da Barella. L’Inter continua a guadagnare campo fino al 15′ senza affondare, escono poi i ragazzi di Gasperini che alzano il baricentro, anche se senza creare grossi pericoli alla retroguardia di Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu
FOTO: X Inter