Roma-Inter 0-1: Bonny e Sommer decisivi. I nerazzurri si riprendono la vetta e raggiungono Roma e Napoli

18/10/2025 | 22:42:12

L’Inter sbanca Roma 0-1, decide il gol di Bonny dopo 6′, poi le parate di Sommer riportano i nerazzurri in vetta. Il primo tempo dei nerazzurri è positivo, con Bonny che dopo appena 6′ di gioco apre le marcature sfruttando l’assist di Barella. I giallorossi guadagnano campo e chiudono bene il primo tempo, anche se senza creare particolari occasioni. Nella ripresa cambia lo spartito, con la squadra di Gasperini che parte a trazione anteriore e crea due occasioni con Dybala e Celik, che calciano sull’esterno della rete, anche se nella prima chance è stato decisivo Sommer. Chivu abbassa ancora di più i suoi togliendo Bonny e Lautaro e lasciando Pio Esposito solo in attacco con Frattesi in appoggio, i padroni di casa tentano il forcing e costringono i nerazzurri a difendersi, ma senza creare grandi occasioni. Palo di Mkhitaryan all’84’.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (74′ Baldanzi), Mancini, Ndicka (55′ Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (80′ Ferguson), Pellegrini (55′ Dovbyk); Dybala (74′ Bailey). All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (82′ Zielinski), Calhanoglu (61′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (82′ Carlos Augusto); Bonny (68′ Sucic), Lautaro Martinez (61′ Pio Esposito). All. Chivu

FOTO: X Inter