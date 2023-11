Roma, inserimento del Newcastle per Marcos Leonardo

Secondo quanto riportato da UOL Esporte. la Roma deve guardarsi dal Newcastle per l’ingaggio dell’attaccante Marcos Leonardo, di proprietà del Santos. Si riporta che il club abbia avviato i primi contatti con i brasiliani per arrivare già a gennaio al giocatore. Il Santos conta di incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro e fino a qualche settimana fa sembrava che il giocatore potesse approdare alla Roma già nella finestra invernale di mercato. A 20 anni, Marcos Leonardo si sta distinguendo in questo campionato brasiliano con 13 gol in 24 partite.

Foto: Instagram Marcos Leonardo