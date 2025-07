Roma, inizia la stagione: visite mediche per Gasperini e il gruppo

13/07/2025 | 09:53:38

Inizia l’era Gasperini alla Roma, il tecnico giallorosso è stato il primo ad arrivare a Trigoria, dando il via ufficialmente alla stagione dei giallorossi. Il tecnico ex Atalanta ha voluto organizzare al centro sportivo Fulvio Bernardini un pranzo per presentarsi alla squadra, per cominciare a parlare e a confrontarsi con i giocatori prima di mettersi al lavoro tra campo e palestra con i 29 calciatori convocati. Si svolgeranno anche le visite mediche dei calciatori, mentre Gasperini le ha svolte in mattinata.

Foto Sito Roma