Roma, infortunio muscolare per Wesley. L’esterno lascia il ritiro del Brasile

27/03/2026 | 20:14:38

Problemi in casa Roma per l’esterno Wesley, ieri protagonista 71 minuti con il suo Brasile nell’amichevole persa 1-2 contro la Francia. Il giocatore ha accusato dei problemi fisici muscolari alla coscia. Come riporta cbf.com, il romanista ha lasciato il ritiro della Nazionale e Ancelotti lo ha escluso dalla lista dei convocati per la prossima amichevole. Il giocatore tornerà a Roma e farà degli ulteriori controlli.

Foto: sito Roma