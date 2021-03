Roma, infortunio al ginocchio per Kumbulla. Il ct albanese: “Dispiace perderlo, stava giocando bene”

Brutte notizie per la Roma e per Paulo Fonseca, che continua a perdere pezzi importanti in vista del rush finale. Marash Kumbulla infatti si è infortunato al ginocchio destro, per un problema al menisco che lo costringerà a saltare le partite con Inghilterra e San Marino. Già nelle prossime ore (tra oggi e domani) tornerà a Roma dove si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. In conferenza stampa Edi Reja, allenatore della Nazionale dell’Albania ha commentato così l’infortunio: “Ha avuto un problema al ginocchio e non volevamo rischiarlo, mi dispiace per lui perché stava giocando bene con la Roma”.

Foto: Instagram personale