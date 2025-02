Roma in pensiero: si ferma Rensch

Non arrivano di certo buone notizie in casa Roma. I giallorossi sono alle prese con la preparazione della delicata sfida contro il Porto. Un match fondamentale per l’andamento della stagione del club capitolino al quale manca sempre meno. Le due compagini scenderanno in campo giovedì 13 febbraio alle ore 21:00, con Ranieri che dovrà correre ai ripari. Nell’allenamento odierno, infatti, Rensch ha svolto un lavoro a parte a causa di un lieve stiramento all’adduttore destro e sembrerebbe andare verso il forfait per l’appuntamento di Europa League.

FOTO: Instagram Roma