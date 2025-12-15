Roma in forcing, ma il Como regge (e perde Diao). E’ 0-0 all’intervallo

15/12/2025 | 21:38:00

Concluso il primo tempo tra Roma e Como all’Olimpico. Gara senza gol al 45′ ma una Roma tambureggiante avrebbe meritato di sbloccarla, ma non p riuscita a segnare, anzi, all’ultimo secondo Svilar ha salvato la Roma.

Chance molteplici per i giallorossi, con Wesley, Ferguson, lo stesso Pellegrini, mai precisa la compagine di Gasperini. Como che perde Diao al 37′, ennesimo problema per l’esterno. E’ 0-0 all’intervallo ma la gara è più che viva.

Foto: sito Roma