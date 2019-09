Roma, in corso le visite di Mkhitaryan. La foto. Kalinic va in sede per la firma

Sono terminate le visite a Villa Stuart terminate per Nikola Kalinic con la Roma. Il centravanti andrà in sede per la firma e successivamente sarà a Trigoria per un primo sopralluogo nel centro sportivo giallorosso. Intanto, proseguono le visite mediche di Mkhitaryan, come testimonia la foto pubblicata sui canali ufficiali della Roma.

Visite mediche per Mkhitaryan 🥼 pic.twitter.com/1B2E40u4VO — AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019

Foto: Twitter ufficiale Roma