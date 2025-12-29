Roma, in convocati di Gasperini per il Genoa. Un attacco influenzale ferma Baldanzi
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa di questa sera alle 21.
Out Tommaso Baldanzi fermato da un attacco influenzale.
Questa la lista completa:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.
Foto: sito Roma