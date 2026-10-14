Roma: imbrattato il murale dedicato a Mourinho a poche ore dalla sfida di Champions

14/10/2026 | 16:53:15

A pochissime ore dalla sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, che vedrà il ritorno di José Mourinho nella capitale, è stato deturpato un murale dedicato al tecnico portoghese. Situato nel quartiere Testaccio, l’opera raffigurava un bambino con il trofeo della Conference League in braccio e accanto lo Special One. Per motivi imprecisati, il volto di Mourinho è stato coperto con della vernice nera.

Foto: Facebook DAZN