Roma, il punto sulle condizioni di Smalling ed El Shaarawy

In attesa di comunicati ufficiali del club, arrivano da Dazn notizie sulle condizioni di Smalling ed El Shaarawy in casa Roma, usciti oggi nel corso della gara contro la Fiorentina. Problema di poco conto per El Shaarawy che ha sentito un leggero fastidio al quadricipite destro, sostituito in via precauzionale. Anche per Smalling nessun problema, è stato sostituito a fine primo tempo in via precauzionale anche lui. Per i due non dovrebbero esserci problemi in vista della gara di mercoledì, finale di Europa League.

Foto: Instagram Roma