Roma, il punto sugli infortunati: Dzeko dimesso, fisioterapia per Diawara e Pellegrini

La Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto su tutti gli infortunati in casa giallorossa:

– Edin Dzeko è stato dimesso da Villa Stuart dopo l’operazione allo zigomo e resterà a riposo per i prossimi due giorni.

– Amadou Diawara verrà dimesso in giornata dopo l’intervento al menisco del ginocchio sinistro e da domani inizierà la fisioterapia.

– Davide Zappacosta, operato al legamento crociato del ginocchio, ha iniziato oggi le terapie.

– Lorenzo Pellegrini, dopo la visita di controllo, ha iniziato la fisioterapia a Trigoria.

– Alessandro Florenzi lavora in palestra e continuerà a farlo per altri giorni perché è ancora in trattamento post influenza.

– Cetin, Under e Perotti stanno svolgendo lavoro individuale in campo, mentre Mkhitaryan ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Foto: Roma Twitter