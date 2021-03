Roma, il gol degli attaccanti manca da 50 giorni in campionato

La Roma non riesce più a trovare la via del gol con gli attaccanti in Serie A. Tolta la parentesi europea, dove per ora i giallorossi stanno facendo ottime cose, la Roma in Serie A sta balbettando e ora rischia di vedersi estromessa dalla zona Champions, che aveva costantemente difeso in questi mesi.

Se con le big non era arrivata nemmeno una vittoria, la Roma aveva avuto un ruolino ottimale con le squadre di media bassa classifica. Ma ora che i punti iniziano a pesare, anche con le “piccole” i giallorossi stanno inciampando, reduci da un pareggio col Benevento e una sconfitta a Parma. Il problema è lampante e chiaro, mancano i gol degli attaccanti.

I due numeri 9, Dzeko e Mayoral, sono a secco da un bel pò. Non segnano da 90 giorni, un mese e mezzo. Il bosniaco è tornato ieri titolare a Parma dopo due mesi e ha faticato come tutta la Roma. Il suo ultimo gol in campionato è datato addirittura 3 gennaio, nell’1-0 alla Sampdoria, roba di dodici giornate fa. Poi il litigio con Fonseca e il reintegro, ma in Serie A non ha gonfiato più la rete.

Non va ceto meglio al suo sostituto Borja Mayoral: l’ultima rete dello spagnolo è datata 31 gennaio, nel 3-1 al Verona, sette giornate fa. Da un mese e mezzo, in sostanza, la Roma in campionato deve fare a meno dei gol dei suoi centravanti Nelle ultime cinque giornate, solo centrocampisti e difensori hanno contribuito alle sorti della squadra di Fonseca. Con Veretout (ora anche infortunato) e Mancini, mattatatori. Anche con il ko di Mkhitaryan, che aveva fatto una prima parte di campionato straordinaria, la Roma sta trovando notevoli difficoltà.

E se Dzeko e Mayoral non si svegliano, il sogno Champions è destinato a rimanere tale.

Foto: Twitter Roma