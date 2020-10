Primo giorno in Italia per Borja Mayoral. L’attaccante ormai ex Real Madrid è pronto a vestire la maglia della Roma. Il classe ’97 spagnolo è arrivato in mattinata all’aeroporto di Ciampino con un volo privato, poi si è diretto a Villa Stuart per le visite mediche. Al termine dei controlli sanitari la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso.